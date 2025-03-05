"Штампували" фейкові документи у харківській МСЕК: СБУ анульовала пів тисячі довідок

Служба безпеки України (СБУ) анулювала 470 підроблених медичних довідок про інвалідність, що були видані чоловікам призивного віку на Харківщині.

Це стало результатом викриття масштабної схеми ухилянтів у регіональній медико-соціальній експертній комісії (МСЕК), в ході розслідування якої встановлено, що посадовці комісії продавали фіктивні довідки за гроші.

Як повідомляють в СБУ, підозру отримали 13 осіб, серед яких голова МСЕК та лікарі місцевих медичних установ. Встановлено, що за суми від 2 до 5 тисяч доларів США фігуранти продавали фейкові довідки тим, хто прагнув уникнути військової служби та оформити "бронь", а також отримувати незаконні соціальні виплати.

Крім скасування підроблених медвисновків, СБУ спільно з Пенсійним фондом України зупинила виплату незаконно призначених пенсій, оформлених через цю оборудку. В результаті таких дій вдалося уникнути щомісячних державних збитків у розмірі понад 2,4 млн грн.

Докази СБУ

Зібрані докази дозволили слідчим СБУ повідомити голові МСЕК та його спільникам про підозру в скоєнні злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за створення злочинної організації, перешкоджання діяльності Збройних сил України та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Всі учасники злочинної схеми перебувають під вартою, а питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій ще п’яти фігурантів перебуває на розгляді.

Розслідування проводилося співробітниками СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Харківської обласної прокуратури.