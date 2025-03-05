"Штамповали" фейковые документы в харьковской МСЭК: СБУ аннулировала полтысячи справок

Служба безопасности Украины (СБУ) аннулировала 470 поддельных медицинских справок об инвалидности, которые были выданы мужчинам призывного возраста на Харьковщине.

Это стало результатом разоблачения масштабной схемы уклонистов в региональной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), в ходе расследования которой установлено, что должностные лица комиссии продавали фиктивные справки за деньги.

Как сообщают в СБУ, подозрение получили 13 человек, среди которых председатель МСЭК и врачи местных медицинских учреждений. Установлено, что за суммы от 2 до 5 тысяч долларов США фигуранты продавали фейковые справки тем, кто стремился избежать военной службы и оформить "бронь", а также получать незаконные социальные выплаты.

Кроме отмены поддельных медсправки, СБУ совместно с Пенсионным фондом Украины остановила выплату незаконно назначенных пенсий, оформленных через эту сделку. В результате таких действий удалось избежать ежемесячных государственных убытков в размере более 2,4 млн грн.

Доказательства СБУ

Собранные доказательства позволили следователям СБУ сообщить главе МСЭК и его сообщникам о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за создание преступной организации, препятствование деятельности Вооруженных сил Украины и содействие незаконной переправке лиц через государственную границу.

Все участники преступной схемы находятся под стражей, а вопрос о дополнительной квалификации преступных действий еще пяти фигурантов находится на рассмотрении.

Расследование проводилось сотрудниками СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и Харьковской областной прокуратуры.