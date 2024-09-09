Без штампів у паспорті. ЄС змінює правила в'їзду/виїзду до Шенгенської зони

У Європі 10 листопада запустять нову ІТ-систему прикордонного контролю – Entry/Exit Scheme (EES). Нововведення стосуватиметься всіх громадян третіх країн, які в’їжджають на територію ЄС для короткострокового перебування.

РБК-Україна розповідає, що зміниться для людей, які в'їжджатимуть до країн Європейського Союзу після запровадження нової системи контролю.

Для чого запускають нову систему контролю

У серпні єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон офіційно підтвердила дату запуску автоматизованої ІТ-системи реєстрації іноземців при при перетині зовнішніх кордонів європейських країн.

"Незабаром ми увімкнемо найсучаснішу в світі цифрову систему управління кордонами. Поєднання всіх існуючих національних систем і європейських систем. У кожному аеропорту, порту, кожній дорозі в Європу у нас буде цифровий прикордонний контроль", - заявила Ілва Йоханссон.

Наразі система знаходиться на завершальній стадії тестування.

За словами єврокомісара із внутрішніх справ, завдяки системі в’їзду/виїзду буде точно відомо, хто в’їжджає до Шенгенської зони за іноземним паспортом. Також – скільки часу люди залишатимуться у ЄС, що допоможе протидіяти нелегальній міграції.

"Система в’їзду/виїзду ускладнить злочинцям, терористам або російським шпигунам використання підроблених паспортів завдяки біометричній ідентифікації: фотографії та відбитки пальців. Негайно буде попередження: ця людина не та, за кого себе видає", - пояснила Ілва Йоханссон.

Що зміниться для людей при поїздках до ЄС

Система замінить нинішній штамп у паспорті – під час перетину кордону мандрівники використовуватимуть термінали самообслуговування для сканування своїх паспортів або інших проїзних документів. Система фіксуватиме ім'я, біометричні дані, а також дату і місце в'їзду та виїзду.

Інформація мандрівників зберігатиметься в базі даних упродовж трьох років. Це означає, що не потрібно буде проходити процес реєстрації кожного разу, коли ці люди в'їжджатимуть чи виїжджають з Шенгенської зони.

Нова система не поширюється на тих, хто матиме посвідки на проживання в країнах ЄС і довгострокові візи.

Система EES діятиме в усіх країнах ЄС, крім Кіпру та Ірландії, де залишиться традиційна процедура проставлення штампів. Також система застосовуватиметься в чотирьох державах Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.