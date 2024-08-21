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Євросоюз у листопаді запустить нову систему в'їзду до країн Шенгену

Середа 21 серпня 2024 10:26
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Євросоюз у листопаді запустить нову систему в'їзду до країн Шенгену Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

10 листопада ЄС планує запустити нову автоматизовану систему реєстрації в'їзду і виїзду (EES) на зовнішніх кордонах Шенгенської зони. Нововведення покликане замінити ручне проставлення штампів у паспортах громадян третіх країн і посилити безпеку кордонів блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

EES призначена для цифрового збору і зберігання персональних даних мандрівників з країн, що не входять до ЄС, незалежно від того, чи потрібна їм віза для в'їзду в Шенгенську зону.

Під час перетину кордону мандрівники використовуватимуть термінали самообслуговування для сканування своїх паспортів або інших проїзних документів. Система фіксуватиме ім'я, біометричні дані, а також дату і місце в'їзду та виїзду.

Скани обличчя і відбитки пальців зніматимуться раз на три роки і діятимуть для кількох поїздок протягом цього періоду. Нова система не поширюється на власників посвідки на проживання в країнах ЄС і власників довгострокових віз.

Область застосування та цілі EES

Система EES діятиме в усіх країнах ЄС, крім Кіпру та Ірландії, де збережеться традиційна процедура проставлення штампів. Також система застосовуватиметься в чотирьох державах Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.

Основна мета впровадження EES - посилення безпеки кордонів та ефективне виявлення випадків перевищення дозволеного терміну перебування в Шенгенській зоні, який становить 90 днів протягом 180-денного періоду.

Передісторія

Передісторія

Розробка EES розпочалася після виходу Великобританії з ЄС та спочатку планувалася до запуску у 2022 році. Однак старт системи неодноразово відкладався через технічні проблеми та затримки з встановленням необхідного обладнання на міжнародних сухопутних, морських та повітряних кордонах Шенгенської зони.

З наступним запуском EES Європейський Союз розраховує зробити процедуру перетину кордонів більш ефективною та безпечною, відповідаючи сучасним вимогам та викликам у сфері міграції та безпеки.

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