Без штампу в паспорті. Коли запрацює нова система в'їзду до ЄС

Нова система в'їзду до ЄС, яка передбачає посилений контроль на кордонах Шенгенської зони, може запрацювати з 6 жовтня 2024 року. Це стосуватиметься всіх громадян третіх країн.

Мандрівникам до Європи доведеться здавати відбитки пальців і біометричні дані обличчя, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Схема в'їзду/виїзду із Європейського Союзу (Entry/Exit Scheme (EES), запуск якої відкладався багато разів, має запрацювати 6 жовтня 2024 року.

Це автоматизована ІТ-система для реєстрації громадян країн, які не входять до ЄС, при перетині зовнішніх кордонів європейських країн. Мандрівникам доведеться здавати відбитки пальців і біометричні дані обличчя, що різко збільшує час проходження контролю в аеропортах, залізничних терміналах та портах.

Дата запуску EES неодноразово відкладалася, оскільки окремі країни ЄС намагалися інтегрувати свої прикордонні системи з центральною базою даних.

Також стало відомо, що Франція попросила відкласти впровадження EES до закінчення літніх Олімпійських ігор 2024 року, які відбудуться у Парижі, щоб уникнути можливих затримок у період приїзду великої кількості туристів.

Дату запуску нової системи прикордонного контролю підтвердили і в компанії Eurotunnel, яка забезпечує перевезення підводним залізничним тунелем між Кале у Франції та Фолкстоном у Англії.

Очікується, що головною перевагою EES буде економія часу. Мандрівники будуть самостійно сканувати свої паспорти чи інші проїзні документи, коли перетинають зовнішній кордон ЄС. Штамп у паспорті проставлятися не буде. Але на практиці для надання відбитків пальців та біометричних даних обличчя потрібне буде додаткове місце і час.

Схема в’їзду/виїзду застосовуватиметься до всіх країн Європейського Союзу, крім Кіпру та Ірландії. Її також приймають країни Шенгенської зони, які не входять до ЄС: Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн.

Наступним кроком має стати запровадження онлайн-дозволу ETIAS на подорожі до ЄС для громадян країн, яким дозволений безвізовий в'їзд, зокрема, й українцям. Його можуть запустити приблизно через 6 місяців після початку роботи EES.

Нагадаємо, ми писали, що деякі частини системи ETIAS запрацюють наприкінці 2024 року. Основними причинами затримки називають проблеми з дотриманням термінів підрядниками.

Також ми розповідали, що новий дозвіл на поїздку до ЄС не гарантуватиме в'їзду. Мандрівники повинні будуть відповідати умовам безвізового режиму.

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