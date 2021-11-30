Из-за штамма "Омикрон". Британия переходит к повторной вакцинации каждые 3 месяца

В Великобритании из-за появления нового штамма коронавируса "Омикрон" сокращают срок ревакцинации. Вместо повторной COVID-прививки через полгода, ее будут проводить каждые три месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу британского Минздрава Саджида Джавида в Twitter.
Он заявил, что согласился с рекомендацией Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JСVI) уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией.
"Я попросил JCVI срочно рассмотреть способы расширения программы вакцинации после появления нового штамма "Омикрон"... Я принял их совет наполовину уменьшить интервал для ревакцинации с шести до трех месяцев", - написал Джавид.
Напомним, в минувшую субботу, 27 ноября, в Великобритании подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".
Добавим, что в стране вернули масочный режим для учебных заведений. Правило распространяется на всех работников, посетителей и учащихся старше 7-го класса.