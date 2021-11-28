ru ua
Вс, 28 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Британии ввели масочный режим для учебных заведений

Новина українською →
Воскресенье 28 ноября 2021 23:10
В Британии ввели масочный режим для учебных заведений Фото: в Британии ввели масковый режим для учебных заведений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Британии вернули масочный режим для учебных заведений. Правило распространяется на всех работников, посетителей и учащихся старше 7-го класса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Всем учащимся и сотрудникам, у которых подозревается или же будет подтвержден новый штамм коронавируса "Омикрон" - предложат самоизолироваться в течение 10 дней независимо от статуса их вакцинации или же возраста.

"Похоже, что вариант "Омикрон" может привести к большему отсутствию персонала и учеников, что усугубит и так очень тяжелую ситуацию", - заявил генеральный секретарь Ассоциации руководителей школ и колледжей Джефф Бартон.

Также Бартон призвал правительство увеличить финансирование школ, чтобы покрыть расходы, которые могут возникнуть в случае уменьшения количества людей во время выявленных случаев заболевания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания
NEWS
Население Украины сократится до 35 млн к 2050 году, - ООН
Население Украины сократится до 35 млн к 2050 году, - ООН
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит