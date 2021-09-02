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Штамм "Дельта" составляет 98% заражений коронавирусом в Польше

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Четверг 02 сентября 2021 15:43
Штамм "Дельта" составляет 98% заражений коронавирусом в Польше Фото: в Польше циркулирует штамм "Дельта" (Getty Images)
Автор: Инна Собора

На сегодня штамм "Дельта" вызывает более 98% заражений коронавирусом в Польше. Однако в стране выявлены случаи заражения новым штаммом, известным как колумбийский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Колумбийский штамм зафиксировали у четырех человек в Поморском воеводстве еще в июле. Однако сейчас других зараженных этой мутацией в Польше не обнаружено.

"Вариант "Мю" на данный момент в Польше отсутствует. Вариант "Мю" более широко мы бы могли назвать колумбийским вариантом, так как он отвечает за 40 процентов заражений, собственно, в Колумбии. Сегодня в мире очень мало данных по этому варианту, поскольку среди секвенированных геномов это лишь 0,1 процента. Однако мы можем сказать, что штамм "Дельта" перевесил этот штамм еще перед тем, как он распространился в Европе", - сообщили в Минздраве Польши.

Напомним, в августе в Польше объявили о начале четвертой волны коронавируса.

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Коронавирус "Дельта"
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