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Штам "Дельта" становить 98% заражень коронавірусом у Польщі

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Четвер 02 вересня 2021 15:43
Штам "Дельта" становить 98% заражень коронавірусом у Польщі Фото: в Польщі циркулює штам "Дельта" (Getty Images)
Автор: Инна Собора

На сьогодні штам "Дельта" спричиняє понад 98% заражень коронавірусом у Польщі. Однак в країні виявлені випадки зараження новим штамом, відомим як колумбійський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Колумбійський штам зафіксували в чотирьох людей у Поморському воєводстві ще в липні. Однак зараз інших заражених цією мутацією в Польщі не виявлено.

"Варіант "Мю" на даний момент у Польщі відсутній. Варіант "Мю" більш широко ми би могли назвати колумбійським варіантом, позаяк він відповідає за 40 відсотків заражень, власне, у Колумбії. Сьогодні у світі дуже мало даних щодо цього варіанту, оскільки серед секвенованих геномів це лише 0,1 відсотка. Проте ми можемо сказати, що штам "Дельта" переважив цей штам ще перед тим, як він поширився у Європі", - повідомили у МОЗ Польщі.

Нагадаємо, у серпні у Польщі оголосили про початок четвертої хвилі коронавіруса.

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Коронавірус "Дельта"
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