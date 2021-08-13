В Польше объявили о начале четвертой волны коронавируса
Фото: в Польше объявили о начале четвертой волны коронавируса (Getty Images)
Представитель Министерства здоровья Войцех Андрусевич заявил, что в Польше уже началась четвертая волна коронавируса. В течение последних недель число заражений увеличивается на около 20-30% еженедельно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".
По данным Минздрава Польши тенденция по увеличению количества больных сохранится.
Также Андрусевич предостерег, что данные за 12 августа, которые являются несколько меньшими, не должны успокаивать. Он подчеркнул, что в течение следующих дней будет больше заражений.
За сутки 12 августа в Польше подтверждено 196 случаев коронавируса. Умерло 6 зараженных человек, а выздоровело 186.
Ранее сообщалось, что штамм "Дельта" в Польше составляет около половины всех COVID-случаев.