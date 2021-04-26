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Штабы Навального прекращают работу и замораживают страницы в соцсетях

Автор: РБК-Украина

Региональные штабы российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в тюрьме, в связи с решением прокуратуры Москвы приостановили деятельность и прекратили вести страницы в соцсетях. Ведомство также попросило Мосгорсуд запретить деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ).

Об этом сообщили соратники Навального в Instagram.

"По иску прокуратуры (Москвы - ред.) мы вынуждены приостановить деятельность региональных штабов уже сейчас. Региональные соцсети будут заморожены и максимально обезличены", - говорится в сообщении.

Сторонники Навального отметили, что прокуратура посчитала их деятельность “экстремистской”. Причем сделано это было в обход всех законодательных норм. “Таковыми конкретные материалы признаются только через суд. Ни одного судебного решения мы не видели”, - уточняется в заявлении.

“Через несколько дней нас окончательно признают экстремистами. Это обвинение не имеет ничего общего с законом. У прокуратуры нет и не может быть настоящих доказательств, поэтому на процесс наложили гостайну: материалы дела, доводы обвинения и т.д. увидит только наш адвокат”, - добавили последователи Навального.

Сегодня же прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ) до рассмотрения иска об их полном запрете. В пресс-службе ведомства указали, что организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", в связи с чем их следует признать экстремистскими.

Напомним, в марте команда российского оппозиционера Алексея Навального запустила сайт "Свободу Навальному", на котором разместила картографическое изображение Российской Федерации. В пределах России показана временно оккупированная территория Крыма.

Отметим, 20 февраля городской суд Москвы признал законным решение об изменении условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Навального отправили в колонию общего режима на 2 года и 5 месяцев. В тюрьме оппозиционер объявил голодовку.

РБК-Украина сообщало, что 21 апреля в российских городах прошли акции в поддержку Навального. На митингах правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек. Наиболее жесткие задержания проходили в Санкт-Петербурге.

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