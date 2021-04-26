Штаби Навального припиняють роботу і заморожують сторінки в соцмережах

Регіональні штаби російського опозиціонера Олексія Навального, який знаходиться у в'язниці, в зв'язку з рішенням прокуратури Москви призупинили діяльність і припинили вести сторінки в соцмережах. Відомство також попросило Мосміськсуд заборонити діяльність Фонду боротьби з корупцією та Фонду захисту прав громадян (ФБК і ФЗПГ).
Про це повідомили соратники Навального в Instagram.
"За позовом прокуратури (Москви - ред.) Ми змушені призупинити діяльність регіональних штабів вже зараз. Регіональні соцмережі будуть заморожені і максимально знеособлені", - йдеться в повідомленні.
Прихильники Навального відзначили, що прокуратура порахувала їх діяльність "екстремістської". Причому зроблено це було в обхід всіх законодавчих норм. "Такими конкретні матеріали визнаються тільки через суд. Жодного судового рішення ми не бачили ", - уточнюється в заяві.
"Через кілька днів нас остаточно визнають екстремістами. Це обвинувачення не має нічого спільного з законом. У прокуратури немає і не може бути справжніх доказів, тому на процес наклали держтаємницю: матеріали справи, доводи обвинувачення і т.д. побачить тільки наш адвокат ", - додали послідовники Навального.
Сьогодні ж прокуратура Москви попросила Мосміськсуд призупинити діяльність Фонду боротьби з корупцією та Фонду захисту прав громадян (ФБК і ФЗПГ) до розгляду позову про їх повну заборону. У прес-службі відомства зазначили, що організації "займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації", в зв'язку з чим їх слід визнати екстремістськими.
Нагадаємо, в березні команда російського опозиціонера Олексія Навального запустила сайт "Свободу Навальному", на якому розмістила картографічне зображення Російської Федерації. В межах Росії показана тимчасово окупована територія Криму.
Відзначимо,20 лютого міський суд Москви визнав законним рішення про зміну умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Навального відправили в колонію загального режиму на 2 роки і 5 місяців. У в'язниці опозиціонер оголосив голодування.
РБК-Україна повідомляло, що 21 квітня в російських містах відбулися акції на підтримку Навального. На мітингах правоохоронці затримали понад 1,2 тисячі осіб. Найбільш жорсткі затримання проходили в Санкт-Петербурзі.