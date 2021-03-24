Штаб Навального разместил карту с "российским" Крымом и отказывается ее исправлять
Команда российского оппозиционера Алексея Навального запустила сайт "Свободу Навальному", на котором разместила картографическое изображение Российской Федерации. В пределах России показана временно оккупированная территория Крыма.
Он сообщил, что провел разговор с начальником штаба Навального Леонидом Волковым и объяснил, что такое изображение неприемлемо. Чубаров также предложил исправить карту и привести границы РФ в соответствие с международно признанными границами Украины.
"Господин Волков объяснил невозможность предложенного мной исправления", - написал Чубаров.
в то же время он подчеркнул, что "не хочет трансювати аргументы", которые привели в штабе Навального.
В марте 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, Навальный заявлял, что действия президента РФ на полуострове, по его мнению, - это не геополитика, а "личная месть Путина всему украинскому народу, который своей революцией подал плохой пример россиянам".
В ноябре 2019 года Навальный заявил по поводу Крыма, что "фарш обратно не пройдет". По его словам, аннексия полуострова была незаконной, но там уже 2 млн человек с российскими паспортами.
Ранее президент Чехии назвал Навального националистом и заявил, что тот поддерживал аннексию Крыма.