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Штаб Навального разместил карту с "российским" Крымом и отказывается ее исправлять

Новина українською → Среда 24 марта 2021 23:58
Штаб Навального разместил карту с "российским" Крымом и отказывается ее исправлять Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Инна Собора

Команда российского оппозиционера Алексея Навального запустила сайт "Свободу Навальному", на котором разместила картографическое изображение Российской Федерации. В пределах России показана временно оккупированная территория Крыма.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

Он сообщил, что провел разговор с начальником штаба Навального Леонидом Волковым и объяснил, что такое изображение неприемлемо. Чубаров также предложил исправить карту и привести границы РФ в соответствие с международно признанными границами Украины.

"Господин Волков объяснил невозможность предложенного мной исправления", - написал Чубаров.

в то же время он подчеркнул, что "не хочет трансювати аргументы", которые привели в штабе Навального.

В марте 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, Навальный заявлял, что действия президента РФ на полуострове, по его мнению, - это не геополитика, а "личная месть Путина всему украинскому народу, который своей революцией подал плохой пример россиянам".

В ноябре 2019 года Навальный заявил по поводу Крыма, что "фарш обратно не пройдет". По его словам, аннексия полуострова была незаконной, но там уже 2 млн человек с российскими паспортами.

Ранее президент Чехии назвал Навального националистом и заявил, что тот поддерживал аннексию Крыма.

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