В штабе Тихановской заявили о девяти задержанных из своей команды

Девять человек из штаба Светланы Тихановской были задержаны. В числе задержанных на данный момент: начальник штаба и доверенное лицо Мария Мороз, доверенные лица кандидата Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Юрий Власов, Андрей Смоленчук, Дмитрий Тит, Павел Мельковский, Николай Масловский и Антон Сташевский.

Об этом сообщает Tut.by.

Уточняется, что Смоленчук получил 15 суток, Тит не выходит на связь, Мельковский осужден на 5 суток, а его машина со 100 тысячами листовок изъята, Сташевского перевели в Следственный комитет.

Что предъявляют остальным - пока неизвестно. Кроме того, неизвестно местонахождение некоторых задержанных.

Напомним, ранее независимого наблюдателя задержали в Браславе; Валерию Трещинскому инкриминируют мелкое хулиганство.

Кроме того, в Минске жестко задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь"; журналистов задержали после их разговора с представительницей оппозиции.