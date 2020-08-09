У штабі Тихановської заявили про дев'ятьох затриманих зі своєї команди

Дев'ятеро людей зі штабу Світлани Тихановської були затримані. Серед затриманих на цю мить: начальник штабу і довірена особа Марія Мороз, довірені особи кандидата Олег Моїсеєв, Тетяна Канівська, Юрій Власов, Андрій Смоленчук, Дмитро Тіит, Павло Мельковський, Микола Масловський і Антон Сташевський.

Про це повідомляє Tut.by.

Уточнюється, що Смоленчук отримав 15 діб, Тит не виходить на зв'язок, Мельковський засуджений на 5 діб, а його машина зі 100 тисячами листівок вилучена, Сташевського перевели до Слідчого комітету.

Що пред'являють іншим - поки невідомо. Крім того, невідомо місцеперебування деяких затриманих.

Нагадаємо, раніше незалежного спостерігача затримали у Браславі; Валерію Трещинському інкримінують дрібне хуліганство.

Крім того, у Мінську жорстко затримали знімальну групу російського телеканалу "Дождь"; журналістів затримали після їх розмови з представницею опозиції.