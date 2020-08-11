В штабе Тихановской призвали Лукашенко мирно передать власть народу

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской предложил действующему руководству страны начать диалог о мирной передачи власти народу. Также в штабе выразили поддержку участникам акций протестов.

Об этом сообщает "Наша Нива".

В своем заявлении представители Тихановской призвали власть отказаться от насилия в отношении мирных граждан.

"Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирными способами. Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан. Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений", - говорится в заявлении штаба.

Отметим, в Беларуси уже третий день продолжаются протесты в связи с результатами президентских выборов. По предварительным данным ЦИК, победу в выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом Тихановская подала протест на результаты выборов, который принял ЦИК.

Как писало РБК-Украина, в ходе протестов в ночь с 10 на 11 августа в Беларуси задержали 2 тысячи человек.

Утром, 11 августа, Светлана Тихановская покинула Беларусь и выехала в Литву, после чего в сети опубликовали ее видеообращение, в котором она призвала не выходить на акции протеста.