В штабе способствуют возобновлению водоснабжения в Оленевку на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Украинская сторона дала гарантии безопасности для возобновления водоснабжения

Украинская сторона предоставила гарантии безопасности на проведение работ по обследованию участка водопроводной сети Оленевской повышающей станции к населенному пункту Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в Facebook.

Сообщается, что украинская сторона дала гарантии на проведение работ 13 декабря. В штабе отметили, что украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ продолжает способствовать проведению ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры Донбасса.

"Украинской стороной подтверждаются гарантии безопасности практически по всем заявкам, получаемых от руководителей предприятий как на территории, подконтрольной правительству Украины, так и на временно оккупированных военными формированиями Российской Федерации территориях", - сообщили в СЦКК.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ООН направила гуманитарный конвой на оккупированный Донбасс. Всего передано почти 25 тон помощи в виде мебели, спортивного инвентаря и бытовых товаров.

Также сообщалось, что за прошлые сутки на Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня 8 раз. Украинские позиции обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Никто из украинских военных не пострадал.