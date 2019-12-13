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У штабі сприяють відновленню водопостачання в Оленівку на Донбасі

Новини » Суспільство     13.12.2019 - 11:07
У штабі сприяють відновленню водопостачання в Оленівку на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Українська сторона дала гарантії безпеки для відновлення водопостачання

Українська сторона надала гарантії безпеки на проведення робіт по обстеженню ділянки водопровідної мережі Оленевской підвищувальної станції до населеного пункту Оленьовка на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) Facebook.

Повідомляється, що українська сторона дала гарантії на проведення робіт 13 грудня. У штабі зазначили, що українська сторона СЦКК СММ спільно з ОБСЄ продовжує сприяти проведенню ремонтно-відновлювальних робіт на об'єктах цивільної інфраструктури Донбасу.

"Українською стороною підтверджуються гарантії безпеки практично за всіма заявками, одержуваних від керівників підприємств як на території, підконтрольній уряду України, так і на тимчасово окупованих військовими формуваннями Російської Федерації територіях", - повідомили в СЦКК.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ООН направила гуманітарний конвой на окупований Донбас. Всього передано майже 25 тон допомоги у вигляді меблів, спортивного інвентарю та побутових товарів.

Також повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі бойовики порушили режим припинення вогню 8 разів. Українські позиції обстрілювалися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Ніхто з українських військових не постраждав.

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