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ООН направила очередной гуманитарный конвой на Донбасс

Новости » Общество     13.12.2019 - 09:53
ООН направила очередной гуманитарный конвой на Донбасс
Иллюстративное фото (ICRC Ukraine)

Всего передано почти 25 тон

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев передало гуманитарный конвой на оккупированный Донбасс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что вчера через КПВВ "Новотроицкое" с временно оккупированной территории Украины проследовали три грузовика с гуманитарной помощью.

Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено мебель, спортивный инвентарь и бытовые товары общим весом 24,635 тонны.

Напомним, ранее на Донбасс направили 19 грузовиков гуманитарной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

РБК-Украина писало, что Организация Объединенных Наций собрала больше половины необходимой суммы для оказания жизненно необходимой гуманитарной помощи жителям Донбасса. Всего ООН пригласила 162 млн долларов на оказание необходимой гуманитарной помощи для 2,3 млн человек. На сегодняшний день доноры предоставили 82 млн долл из необходимой суммы.

Ранее сообщалось, что в следующем году правительство Германии предоставит 850 млн евро на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине для помощи гражданским жителям Донбасса.

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