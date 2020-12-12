В штабе сообщили подробности ранения украинских военных на Донбассе

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

Сегодня, 12 декабря, двое украинских военных на Донбассе получили легкие ранения в результате рикошета вражеских пуль. Воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Инцидент произошел в результате нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Они обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия.

"Вследствие рикошета вражеских пуль двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное", - сообщили в ООС.

О нарушении режима прекращения огня со стороны боевиков сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 12 декабря в зоне ООС легкие ранения получили двое украинских военных. Однако подробности инцидента не сообщались.

Отметим, за прошедшие сутки боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации не открывали.