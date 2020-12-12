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Оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим "тишины" за сутки

Донбасс, Суббота 12 декабря 2020 07:28
Оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим "тишины" за сутки
Фото: боевик (facebook.com mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

С начала 11 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали 3 случая нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации не открывали.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

В частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета зафиксированы возле Марьинки. А по украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 12 декабря, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Напомним, украинская разведка зафиксировала, что пророссийские боевики оборудуют свои позиции во время перемирия на Донбассе. Наемники делают огневые позиции для пулеметчиков и ПТРК.

Добавим, 10 декабря на Донбассе боевики восемь раз открывали огонь по украинским позициям. Потерь среди украинских военных не было зафиксировано.

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