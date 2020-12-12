ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У штабі повідомили подробиці поранення українських військових на Донбасі

Донбас, Субота 12 грудня 2020 11:36
У штабі повідомили подробиці поранення українських військових на Донбасі
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Сьогодні, 12 грудня, двоє українських військових на Донбасі отримали легкі поранення в результаті рикошету ворожих куль. Воїнам надали медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Інцидент стався в результаті порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Вони обстріляли позиції українських військових із стрілецької зброї.

"Внаслідок рикошету ворожих куль двоє українських військовослужбовців отримали легкі поранення. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я захисників задовільний", - повідомили в ООС.

Про порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 12 грудня в зоні ООС легкі поранення отримали двоє українських військових. Однак подробиці інциденту не повідомлялися.

Зазначимо, за минулу добу бойовики на Донбасі тричі порушили перемир'я. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації не відкривали.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Донбасобстрелраненыебойовики

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся