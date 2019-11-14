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У штабі розповіли про ситуацію на ділянках розведення сил на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     14.11.2019 - 19:21
У штабі розповіли про ситуацію на ділянках розведення сил на Донбасі
Ілюстративне фото (facebook.com pressjfo.news)

Сьогодні фахівці вилучили понад 10 вибухонебезпечних предметів

На ділянках розведення сил та засобів на Донбасі продовжуються роботи з розмінування та відновлення інфраструктури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил в Facebook.

Так, на ділянці розведення №1 в районі Станиці Луганської було завершено роботи з встановлення перил на прольоті мосту, також було укладено асфальт на майданчику в районі 9-ї опори мосту.

Крім того, поблизу населеного пункту Золоте-4 триває демонтаж фортифікаційних споруд та об'єктів військового призначення, а також проведено облаштування під'їзної дороги до фортифікацій.

На ділянці розведення сил та засобів в районі Петрівського та Богданівки триває процес обстеження та розмінування доріг та узбіч, а також очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів. Сьогодні фахівці обстежили понад 2 га території та вилучили 13 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила завершення процесу розведення сил і засобів на ділянці в районі Петрівського. Інформацію про це 13 листопада надіслали спостерігачам СММ ОБСЄ з МЗС України та представники ОРДО.

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