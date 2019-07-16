В штабе рассказали, как будут голосовать военные

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Соблюдаются требования к законодоваству по защите персональных данных военнослужащих

В штабе операции Объединенных сил рассказали, как военные будут голосовать на выборах в Раду, которые состоятся уже в это воскресенье, 21 июля. Об этом рассказал полковник Евгений Попович, сообщает пресс-центр ООС.

Как отмечает полковник, голосование пройдет на обычных участках, а соответствующие заявления относительно изменения места голосования военнослужащих уже направлены в реестр избирателей.

"Голосование личного состава на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года будет осуществляться на обычных избирательных участках. Организована подача в Государственный реестр избирателей заявлений военнослужащих для временного изменения места голосования. Государственным реестром избирателей определены избирательные участки, на которых будет осуществляться голосование личного состава", - сообщил он.

При этом, по словам Поповича, соблюдаются требования к законодоваству по защите персональных данных военнослужащих.

"Голосование военнослужащих будет осуществляться поочередно, в соответствии с определенным командованием графику, с расчетом, чтобы предоставить возможность каждому военнослужащему реализовать свое право голоса из одновременным сохранением уровня боевой готовности и выполнением поставленных задач", - сообщил он.

Напомним, вчера был последний день, когда можно изменить место голосования. ранее РБК-Украина сообщало, что место голосования на внеочередных парламентских выборах сменили более тысячи жителей оккупированного Крыма. По данным Государственного реестра избирателей, по состоянию на 7 июля изменили место голосования 907 жителей Крыма и 256 жителей Севастополя.