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У штабі розповіли, як будуть голосувати військові

Новини » Вибори 2019    16.07.2019 - 09:42
У штабі розповіли, як будуть голосувати військові
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Дотримуються вимоги до законодоваства щодо захисту персональних даних військовослужбовців

У штабі операції Об'єднаних сил розповіли, як військові будуть голосувати на виборах в Раду, які відбудуться вже цієї неділі, 21 липня. Про це розповів полковник Євген Попович, повідомляє прес-центр ООС.

Як зазначає полковник, голосування відбудеться на звичайних дільницях, а відповідні заяви щодо зміни місця голосування військовослужбовців вже направленні до реєстру виборців.

"Голосування особового складу на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року здійснюватиметься на звичайних виборчих дільницях. Організовано подачу до Державного реєстру виборців заяв військовослужбовців для тимчасової зміни місця голосування. Державним реєстром виборців визначено виборчі дільниці, на яких здійснюватиметься голосування особового складу", - повідомив він.

 

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При цьому, за словами Поповича, дотримуються вимоги до законодоваства щодо захисту персональних даних військовослужбовців.

"Голосування військовослужбовців здійснюватиметься почергово, відповідно до визначеного командуванням графіку, з розрахунком, щоб надати можливість кожному військовослужбовцю реалізувати своє право голосу з одночасним збереженням рівня бойової готовності та виконанням поставлених завдань", - повідомив він.

Нагадаємо, вчора був останній день, коли можна було змінити місце голосування. раніше РБК-Україна повідомляло, що місце голосування на позачергових парламентських виборах змінили більше тисячі жителів окупованого Криму. За даними Державного реєстру виборців, станом на 7 липня змінили місце голосування 907 жителів Криму і 256 жителів Севастополя.

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