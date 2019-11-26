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В штабе показали схему обстрелов боевиками позиций ООС

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 12:51
В штабе показали схему обстрелов боевиками позиций ООС
Иллюстративное фото (ООС)

Украинские военные на данный момент не ведут ответный огонь

На Донбассе боевики от начала суток 26 ноября трижды обстреляли позиции украинских военных вблизи к участку разведения №3 (Петровское). Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что обстрелы российские наемники совершили со своих позиций в районе Петровского с автоматического гранатомета АГС позициям ООС вблизи Старогнатовки. Обстрелы проводились с 06:40 до 06:45, 09:16 - 09:25 и 09:30 - 09:50.

"Как видно из схемы, российские оккупанты продолжают вести огонь в непосредственной близости от границ участка разведения. Расчет вооруженных формирований Российской Федерации очевиден. Спровоцировав огонь они надеются на то, что наши защитники попадут по участку разведения №3 "Петровское", - сообщили в ООС.

В штабе показали схему обстрелов боевиками позиций ООС

В штабе отметили, что украинские военные пока не открывают ответный огонь, но готовы к адекватным действиям.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, саммит "нормандской четверки" в Париже разблокирует возможность восстановления суверенитета Украины над оккупированным Донбассом.

Также сообщалось, что за прошлые сутки, 25 ноября, боевики на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов ранение получила гражданская женщина.

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