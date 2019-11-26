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У штабі показали схему обстрілів бойовиками позицій ООС

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 12:51
У штабі показали схему обстрілів бойовиками позицій ООС
Ілюстративне фото (ООС)

Українські військові на даний момент не ведуть вогонь у відповідь

На Донбасі бойовики від початку доби 26 листопада тричі обстріляли позиції українських військових поблизу до ділянки розведення №3 (Петрівське). Про це йдеться в повідомленні операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що обстріл російські найманці вчинили зі своїх позицій в районі Петровського з автоматичного гранатомета АГС позиціях ООС поблизу Старогнатовки. Обстріл проводилися з 06:40 до 06:45, 09:16 - 09:25 і 09:30 - 09:50.

"Як видно зі схеми, російські окупанти продовжують вести вогонь у безпосередній близькості від кордонів ділянки розведення. Розрахунок збройних формувань Російської Федерації очевидний. Спровокувавши вогонь вони сподіваються на те, що наші захисники потраплять по ділянці розведення №3 "Петрівське", - повідомили в ООС.

У штабі показали схему обстрілів бойовиками позицій ООС

У штабі зазначили, що українські військові поки не відкривають вогонь у відповідь, але готові до адекватних дій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за словами президента України Володимира Зеленського, саміт "нормандської четвірки" в Парижі розблокує можливість відновлення суверенітету України над окупованим Донбасом.

Також повідомлялося, що за минулу добу, 25 листопада, бойовики на Донбасі вісім разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримала громадянська жінка.

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