Боевики 3 раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики 3 раза обстреляли позиции Объединенных сил

От начала текущих суток, 5 января, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) потерь среди украинских военных не было зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. При этом вооружение запрещенное минскими соглашениями, не использовалось.

Отмечается, что противник с использованием гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстрелял позиции украинских военных в районе города Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединское на Мариупольском направлении.

"В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - добавили в ведомстве.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 января 2019, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 33,8 тыс. лиц, а также 4,1 тыс. транспортных средств.

Добавим, по данным украинской стороны Совместного центра по контролю и координации, российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности и разместили танки вблизи Калиново-Борщеватое на Луганском направлении.