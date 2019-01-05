Бойовики 3 рази обстріляли позиції ООС на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики 3 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил

Від початку поточної доби, 5 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) втрат серед українських військових не було зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, станом на 18:00 було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. При цьому озброєння заборонене мінськими угодами не використовувалось.

Зазначається, що противник з використанням гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстріляв позиції українських військових в районі міста Авдіївка на Донецькому напрямку та поблизу селищ Павлопіль, Лебединське на Маріупольському напрямку.

"Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - додали у відомстві.

Нагадаємо, за минулу добу, 4 січня 2019, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули 33,8 тис. осіб, а також 4,1 тис. транспортних засобів.

Додамо, за даними української сторони Спільного центру з контролю та координації, російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості й розмістили танки поблизу Калинове-Борщувате на Луганському напрямку.