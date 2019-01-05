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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 33 тыс. человек

Новости » Общество    05.01.2019 - 10:00
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 33 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме

Контрольные пункты в'езду-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 4 января 2019 года, пересекло 33,8 тыс. лиц, а также 4,1 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Госпогранслужбы.

Пограничники сообщили, что вчера через КПВВ "Майорское" проследовало 7380 человек и 870 транспортных средств, через КПВВ "Марьинка" проследовало 7285 лиц и 1225 транспортных средств, КПВВ "Новотроицкое" пересекли 7005 человек и 1300 транспортных средств, "Гнутове" - 3260 человек и 745 транспортных средств, "Станица Луганская" пересекли 8840 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находится такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/30; "Марьинка" - 10/50; "Новотроицкое" - 0/15; "Гнутове" - 10/5.

Сообщается, что все КПВВ работают в штатном режиме.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 3 января 2019 КПВВ на Донбассе за минувшие сутки, 3 января 2019 года, пересекли 35,1 тыс. людей и 4,1 тыс. машин.

В зоне проведения операции О'объединенных сил (ООС) в течение минувших суток, 4 января, ни один военнослужащий не получил ранения. Российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, не было зафиксировано ни одного случая применения вооружения, что запрещено Минскими соглашениями.

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