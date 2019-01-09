В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

На Донбассе с утра сохраняется перемирие

На Донбассе в зоне боевых действий не фиксируется применение запрещенного минскими соглашениями оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что на Луганском направлении из района оккупированного поселка Донецкий противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Новотошковского. Случаев применения запрещенного Минскими соглашениями оружия не зафиксировано.

"Преступные действия вооруженных формирований Российской Федерации цели не достигли. За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил ранений не получил", - говорится в сообщении.

В то же время противник продолжает нести небоевые потери. На оккупированной территории Луганской области в ходе боевой подготовки двое боевиков погибли и один получил ранения. Информация о небоевых потерях систематически скрывается оккупационными властями.

С утра противник огонь не открывал, ситуация на линии соприкосновения остается контролируемой.

Напомним, ранее сообщалось, что обнаружены очередные доказательства финансирования Россией террористов на Донбассе.