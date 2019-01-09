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У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 14:43
У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

На Донбасі з ранку зберігається перемир'я

На Донбасі у зоні бойових дій не фіксується застосування забороненої мінськими угодами зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що на Луганському напрямку з району окупованого селища Донецький противник обстріляв позиції українських військових з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу Новотошківського. Випадків застосування забороненої Мінськими угодами зброї не зафіксовано.

"Злочинні дії збройних формувань Російської Федерації мети не досягли. За минулу добу жоден військовослужбовець Об'єднаних сил поранень не отримав", - йдеться в повідомленні.

У той же час противник продовжує нести небойові втрати. На окупованій території Луганської області в ході бойової підготовки двоє бойовиків загинули і один отримав поранення. Інформація про небойові втрати систематично приховується окупаційною владою.

З ранку противник вогонь не відкривав, ситуація на лінії зіткнення залишається контрольованою.

У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виявлено чергові докази фінансування Росією терористів на Донбасі.

 

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