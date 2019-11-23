В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю

Фото: боевики на Донбассе (facebook.com-abazia)

Почти 10 оккупантов были ликвидированы

За неделю незаконные вооруженные формирования Российской Федерации потеряли на Донбассе почти 20 бойцов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным разведки, в период с 16 по 22 ноября оккупанты потеряли 19 человек. Так, 9 боевиков были ликвидированы, еще 10 - санитарные потери. Также российские наемники потеряли один беспилотник.

"Военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику в случае угрозы их жизни и здоровью и при попытках захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп", - пояснили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 ноября в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеского обстрела пострадал один украинский военный, еще один военнослужащий погиб в результате ДТП. Оккупанты применяли запрещенные минскими соглашениями минометы, а также гранатометы, стрелковое оружие и пулеметы.

Кроме того, в четверг, 21 ноября, На Донбассе был подбитый военный грузовик из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот" на территории подконтрольного правительству населенного пункта, в результате чего трое военнослужащих получили контузию.