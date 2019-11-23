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У штабі ООС розповіли про втрати бойовиків за тиждень

Новини » Надзвичайні події     23.11.2019 - 09:27
У штабі ООС розповіли про втрати бойовиків за тиждень
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com-abazia)

Майже 10 окупантів було ліквідовано

За тиждень незаконні збройні формування Російської Федерації втратили на Донбасі майже 20 бійців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними розвідки, у період з 16 по 22 листопада окупанти втратили 19 осіб. Так, 9 бойовиків було ліквідовано, ще 10 - санітарні втрати. Також російські найманці втратили один безпілотник.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику, у разі загрози їхньому життю та здоров'ю і спроб захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп", - пояснили у штабі.

У штабі ООС розповіли про втрати бойовиків за тиждень

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22 листопада в зоні проведення ООС на Донбасі в результаті ворожого обстрілу постраждав один український військовий, ще один військовослужбовець загинув внаслідок ДТП. Окупанти застосовували заборонені мінськими угодами міномети, а також гранатомети, стрілецьку зброю та кулемети.

Крім того, у четвер, 21 листопада, На Донбасі була підбита військова вантажівка з протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот" на території підконтрольного уряду населеного пункту, в результаті чого троє військовослужбовців отримали контузію.

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