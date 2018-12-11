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В штабе ООС показали последствия обстрела в районе КПВВ "Марьинка"

Новости » Происшествия    11.12.2018 - 11:57
В штабе ООС показали последствия обстрела в районе КПВВ "Марьинка"
Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)

В штабе предупреждают о возможных ограничениях в работе КПВВ при обстрелах

Пророссийские боевики на Донбассе вчера, 10 декабря 2018 года, обстреляли украинских пограничников из состава объединенных сил на блокпосте первого оборонительного рубежа перед КПВВ "Марьинка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, боевики продолжают применять оружие в рамках гуманитарных дорожных коридоров. Так, вчера, 10 декабря, со стороны временно оккупированной Александровки из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли пограничников возле КПВВ "Марьинка". На момент обстрела КПВВ уже завершил работу, в зоне поражения не было гражданских лиц, а военные находились в укрытиях. Украинская сторона ответный огонь не открывала, пострадавших нет.

"Провокационные действия российско-оккупационных войск направлены на дестабилизацию ситуации в рамках гуманитарных дорожных коридоров, в результате которой возможно ведение ограничений на работу КПВВ", - подчеркивают в штабе.

 

Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром, 11 декабря, пророссийские боевики осуществили обстрел Золотого в Луганской области, в результате чего поврежден водопровод, город остался без воды.

Как писало РБК-Украина, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за прошедшие сутки, 10 декабря, пересекли более 31 тыс. человек.

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Новости Украины ДонбассМарьинкаООС
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