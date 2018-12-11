У штабі ООС показали наслідки обстрілу в районі КПВВ "Мар'їнка"

Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

У штабі попереджають про можливі обмеження у роботі КПВВ при обстрілах

Проросійські бойовики на Донбасі вчора, 10 грудня 2018 року, обстріляли українських прикордонників зі складу об’єднаних сил на блокпості першого оборонного рубежу перед КПВВ "Мар’їнка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру операції об’єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, бойовики продовжують застосовувати зброю в межах гуманітарних дорожніх коридорів. Так, вчора, 10 грудня, з боку тимчасово окупованої Олександрівки з гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли прикордонників біля КПВВ "Мар’їнка". На момент обстрілу КПВВ вже завершив роботу, в зоні ураження не було цивільних осіб, а військові знаходились в укриттях. Українська сторона вогонь у відповідь не відкривала, постраждалих немає.

"Провокаційні дії російсько-окупаційних військ спрямовані на дестабілізацію ситуації в межах гуманітарних дорожніх коридорів, в результаті якої можливе ведення обмежень на роботу КПВВ", - наголошують у штабі.

Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні вранці, 11 грудня, проросійські бойовики здійснили обстріл Золотого у Луганській області, внаслідок чого пошкоджено водопровід, місто залишилося без води.

Як писало РБК-Україна, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу, 10 грудня, перетнули понад 31 тис. осіб.