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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 31 тыс. человек

Новости » Общество    11.12.2018 - 10:02
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 31 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Утром все пункты пропуска открылись по графику

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 10 декабря, пересекли более 31 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что вчера наблюдался рост пассажиро-транспортного потока через пункты пропуска. Всего 10 декабря КПВВ пересекли 31,5 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

  • "Майорское" - 7145 человек и 920 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 6465 человек и 1140 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 5960 человек и 1220 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 3260 человек и 780 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 8635 человек.

Сегодня все пункты пропуска открылись по графику и работают в штатном режиме. Утром в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 20/15.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 10 декабря боевики обстреляли пограничников на блокпосту перед КПВВ "Марьинка". Инцидент обошелся без пострадавших.

На прошлой неделе из-за провокации боевиков на КПВВ "Майорское" более 40 человек рисковали остаться на пункте пропуска на ночь.

 

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