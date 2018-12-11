Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 31 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Утром все пункты пропуска открылись по графику

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 10 декабря, пересекли более 31 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что вчера наблюдался рост пассажиро-транспортного потока через пункты пропуска. Всего 10 декабря КПВВ пересекли 31,5 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7145 человек и 920 транспортных средств;

"Марьинка" - 6465 человек и 1140 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5960 человек и 1220 транспортных средств;

"Гнутово" - 3260 человек и 780 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8635 человек.

Сегодня все пункты пропуска открылись по графику и работают в штатном режиме. Утром в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 20/15.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 10 декабря боевики обстреляли пограничников на блокпосту перед КПВВ "Марьинка". Инцидент обошелся без пострадавших.

На прошлой неделе из-за провокации боевиков на КПВВ "Майорское" более 40 человек рисковали остаться на пункте пропуска на ночь.