ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В штабі ООС підтвердили готовність до розведення сил у Петрівському 8 листопада

Новини » Політика     07.11.2019 - 11:39
В штабі ООС підтвердили готовність до розведення сил у Петрівському 8 листопада
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Початок розведення планується о 12:00

У штабі готові почати розведення сил та засобів в районі населеного пункту Петрівське в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі у п'ятницю, 8 листопада. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив начальник прес-центру ООС Андрій Агєєв.

За словами Агєєва, в разі відсутності провокацій з боку російсько-окупаційних сил розведення сил в районі Петрівського розпочнеться завтра, 8 листопада, о 12-й годині.

"Завтра, 8 листопада, о 12:00 українська сторона готується до початку практичної фази розведення військ в районі ділянки розведення в районі населенних пунктів Богданівка та Петрівське. Наразі українською стороною подані всі необхідні документи для підтвердження намірів через МЗС на ОБСЄ. Всі процедури збережені. Українська сторона готується за планом при виключній умові дотримання тиші протягом 7 днів", - заявив Агеєв.

За його словами, за останні 6 діб в районі ділянки розведення не було обстрілів.

"Ми готові завтра розпочати. Час до завтрашньої 12-ї години дня. Якщо обстрілів не буде - все відбудеться за планом. Сподіваємось, що так само все відбудеться за планом з тієї сторони", - додав він.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомили, що 8 листопада на ділянці розведення сил в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське відбудеться прес-тур для висвітлення початку практичного етапу розведення сил та засобів на ділянці №3.

У штабі ООС анонсували розведення сил в Петровському На Донбасі отримали поранення чотири бійці ЗСУ
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся