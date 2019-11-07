В штабі ООС підтвердили готовність до розведення сил у Петрівському 8 листопада

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Початок розведення планується о 12:00

У штабі готові почати розведення сил та засобів в районі населеного пункту Петрівське в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі у п'ятницю, 8 листопада. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив начальник прес-центру ООС Андрій Агєєв.

За словами Агєєва, в разі відсутності провокацій з боку російсько-окупаційних сил розведення сил в районі Петрівського розпочнеться завтра, 8 листопада, о 12-й годині.

"Завтра, 8 листопада, о 12:00 українська сторона готується до початку практичної фази розведення військ в районі ділянки розведення в районі населенних пунктів Богданівка та Петрівське. Наразі українською стороною подані всі необхідні документи для підтвердження намірів через МЗС на ОБСЄ. Всі процедури збережені. Українська сторона готується за планом при виключній умові дотримання тиші протягом 7 днів", - заявив Агеєв.

За його словами, за останні 6 діб в районі ділянки розведення не було обстрілів.

"Ми готові завтра розпочати. Час до завтрашньої 12-ї години дня. Якщо обстрілів не буде - все відбудеться за планом. Сподіваємось, що так само все відбудеться за планом з тієї сторони", - додав він.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомили, що 8 листопада на ділянці розведення сил в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське відбудеться прес-тур для висвітлення початку практичного етапу розведення сил та засобів на ділянці №3.