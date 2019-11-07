ВСУ готовятся к разведению сил в Петровском 8 ноября

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Разведение сил произойдет при условии соблюдения режима тишины на этом участке в течение 7 суток

Украинская сторона готовится к разведению сил в Петровском. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 года при условии соблюдения режима "Тишина" на этом участке в течение 7 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка загрязненной местности взрывоопасными предметами.

"Задействованы 5 групп ГСЧС Украины. Сегодня было обследовано 10,4 гектара территории и изъято 9 взрывоопасных предметов. Работы по разминированию, по графику, продлятся до 9 ноября", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение в Петровском завершает выполнение условий для саммита лидеров стран "нормандской четверки".

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал разведения на этом участке на 4 ноября, однако впоследствии украинская сторона пересмотрела сроки-за обстрелов.