В штабе ООС назвали основные задачи Нацгвардии на Донбассе

Фото: Нацгвардия (kmu.gov.ua)

Военные Нацгвардии принимают участие в проведении ООС на Донбассе более 5 месяцев

Военнослужащие Национальной гвардии Украины принимают участие в проведении операции объединенных сил (ООС) на Донбассе более 5 месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, ежедневно в течение более 5 месяцев военнослужащие Нацгвардии выполняют ряд определенных законодательством задач в ходе проведения ООС на Донбассе.

"Среди основных - несение службы на стационарных и мобильных блокпостах, охрана общественного порядка в населенных пунктах, охрана взводных опорных пунктов, особо важных государственных объектов, судебных учреждений и судебных помещений, конвоирование подсудимых", - говорится в сообщении.

Гвардия начеку! Гвардия начеку! #ООС #операція_ОС_НГУ Уже более пяти месяцев военнослужащие Национальной гвардии Украины принимают участие в проведении операции Объединенных сил на востоке страны. Ежедневно гвардейцы выполняют ряд определенных законодательством задач. Среди основных – несение службы на стационарных и мобильных блокпостах, охрана общественного порядка в населенных пунктах, охрана взводних опорных пунктов, особо важных государственных объектов, судебных учреждений и судебных помещений, конвоирования подсудимых. Пресс-служба группировки НГУ ОС Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Среда, 7 ноябрь 2018 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера на Донбассе в ходе боевых действий ранения получил один украинский военный.

Кроме того, отмечалось, что по данным украинской стороны СЦКК, боевики стягивают в оккупированный Донецк танки и тяжелую артиллерию. Соответствующие действие боевики проводят накануне запланированных на 11 ноября "выборов" на оккупированном Донбассе.