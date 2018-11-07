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Боевики стягивают танки и тяжелую артиллерию в Донецк, - СЦКК

Новости » Происшествия    07.11.2018 - 11:38
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com abazia)
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com abazia)

Боевики сосредотачивают в городе тяжелую бронетехнику для обеспечения “свободного волеизъявления граждан "ДНР”

По информации украинской стороны СЦКК, пророссийские боевики накануне "выборов" стягивают танки и тяжелую артиллерию в оккупированный Донецк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

По данным СЦКК, боевики на Донбассе готовятся к “выборам", которые запланированы на 11 ноября, и стягивают танки и тяжелую артиллерию в Донецк.

В частности, ссылаясь на отчет миссии ОБСЕ, украинская сторона СЦКК сообщает, что 3 ноября в Донецке было зафиксировано 27 танков Т-72, две 122-мм самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика", одну 152 мм самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С", 32 единицы БМП и шесть бронетранспортеров.

"Сосредотачивать в городе такое количество тяжелой бронетехники, с артиллерией в придачу, оккупантам понадобилось не иначе, как для обеспечения “свободного волеизъявления граждан ДНР” во время бестолковых псевдовыборов, которые, по указанию Москвы, там собираются устроить 11 ноября", - говорится в сообщении.

Боевики стягивают танки и тяжелую артиллерию в Донецк, - СЦКК

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным украинской разведки, накануне так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе боевики запугивают мирных жителей усилением ответственности за отказ от "голосования".

Кроме того, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщала, что вчера, 6 ноября, на заседании контактной группы в Минске российская сторона официально заявила, что признает результаты "выборов" на Донбассе.

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