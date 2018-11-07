В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Фото: ООС на Донбассе (president.gov.иа)

Вчера боевики 10 раз обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 6 ноября 2018 года, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера боевики 10 раз обстреливали украинские позиции, силы ООС открывали огонь в ответ.

"К сожалению, в результате боевых действий в течение минувших суток, получил ранения один украинский военный. Его эвакуировали в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, в Минобороны добавили, что по состоянию на 12:00 7 ноября на Донбассе уже зафиксировано два прицельных обстрела со стороны боевиков - на Донецком направлении. Потерь в рядах ООС нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пророссийские боевики накануне "выборов", которые запланированы на 11 ноября, стягивают танки и тяжелую артиллерию в оккупированный Донецк.

Добавим, контрольные пункты пропуска на Донбассе за прошедшие сутки, 6 ноября, пересекли 40,2 тыс. человек.