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В штабі ООС назвали основні завдання Нацгвардії на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 12:59
Фото: Нацгвардія (kmu.gov.ua)
Фото: Нацгвардія (kmu.gov.ua)

Військові Нацгвардії беруть участь у проведенні ООС на Донбасі понад 5 місяців

Військовослужбовці Національної гвардії України беруть участь у проведенні операції об’єднаних сил (ООС) на Донбасі понад 5 місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, щоденно протягом понад 5 місяців військовослужбовці Нацгвардії виконують низку визначених законодавством завдань у ході проведення ООС на Донбасі. 

"Серед основних - несення служби на стаціонарних та мобільних блокпостах, охорона громадського порядку в населених пунктах, охорона взводних опорних пунктів, особливо важливих державних об’єктів, судових установ та судових приміщень, конвоювання підсудних", - йдеться у повідомленні.

 
Гвардія напоготові!

Гвардія напоготові! #ООС #операція_ОС_НГУ Уже понад п’ять місяців військовослужбовці Національної гвардії України беруть участь у проведенні операції Об’єднаних сил на сході країни. Щоденно гвардійці виконують низку визначених законодавством завдань. Серед основних – несення служби на стаціонарних та мобільних блокпостах, охорона громадського порядку в населених пунктах, охорона взводних опорних пунктів, особливо важливих державних об’єктів, судових установ та судових приміщень, конвоювання підсудних. Прес-служба угруповання НГУ ОС

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 7 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора на Донбасі у ході бойових дій поранення отримав один український військовий.

Крім того, зазначалося, що за даними української сторони СЦКК, бойовики стягують в окупований Донецьк танки та важку артилерію. Відповідні дію бойовики проводять напередодні запланованих на 11 листопада "виборів" на окупованому Донбасі.

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Теми: Новини ООС
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