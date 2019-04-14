Штаб Зеленского назвал сегодняшние дебаты митингом Порошенко

Дебаты с участием Петра Порошенко 14 апреля на НСК "Олимпийском" были его агитационным митингом. Об этом заявил спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

Разумков напомнил, что Зеленский ждет действующего президента на дебаты 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском".

"Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов…Сегодня же прошел агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не участвуем в агитационных митингах пока еще действующего гаранта Конституции", - подчеркнул Разумков.

Напомним, сегодня Порошенко назначил Зеленскому новую дату дебатов.

"На завтра меня, так же как и вас, пригласили на эфир ICTV в "Свободу слова". Завтра, уважаемый Владимир Александрович, я буду там. Не бойтесь, дебаты - это не страшно. Если вы сегодня не успели доехать - приезжайте завтра. У вас будет возможность рассказать гражданам Украины о своих планах", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что будет уважать выбор народа в случае победы Владимира Зеленского.