Штаб Зеленського назвав сьогоднішні дебати мітингом Порошенка

Дебати за участю Петра Порошенка 14 квітня на НСК "Олімпійському" були його агітаційним мітингом. Про це заявив спікер виборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс-Україна".

Разумков нагадав, що Зеленський чекає чинного президента на дебати 19 квітня о 19:00 на "Олімпійському".

"Будемо сподіватися, що у нього все-таки знайдеться можливість туди прийти. Якщо ні, то нам здається, що просто Петро Олексійович хоче реально піти від цих дебатів ... Сьогодні ж пройшов агітаційний мітинг Петра Олексійовича під стадіоном. Ми не беремо участі в агітаційних мітингах поки ще чинного гаранта Конституції ", - підкреслив Разумков.

Нагадаємо, сьогодні Порошенко призначив Зеленському нову дату дебатів.

"На завтра мене, так само як і вас, запросили на ефір ICTV до "Свободи слова". Завтра, шановний Володимире Олександровичу, я буду там. Не бійтеся, дебати - це не страшно. Якщо ви сьогодні не встигли доїхати - приїжджайте завтра. У вас буде можливість розповісти громадянам України про свої плани ", - підкреслив президент.

Він також додав, що буде поважати вибір народу в разі перемоги Володимира Зеленського.

