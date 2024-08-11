Штаб Трампа звинуватив Іран у зламі електронної пошти

Як повідомляється, штаб припустив, що до крадіжки та поширенню конфіденційних внутрішніх документів причетні іранські діячі. Команда не надала жодних конкретних доказів, але ця заява з'явилась наступного дня після звіту Microsoft. У ньому докладно описувалися спроби іноземних агентів втрутитися у передвиборчу кампанію 2024 року у США.

Зокрема, наводиться приклад того, як у червні підрозділ іранської військової розвідки надіслав "фішинговий електронний лист високопосадовій особі президентської кампанії зі зламаної адреси електронної пошти колишнього старшого радника".

Представник передвиборної кампанії Трампа Стівен Чунг звинуватив у зломі іноземні джерела, які вороже налаштовані по відношенню до США.

"Ці документи були отримані незаконним шляхом із іноземних джерел, ворожих до Сполучених Штатів, з метою завадити виборам 2024 року та посіяти хаос у ході нашого демократичного процесу", - сказав Чунг.