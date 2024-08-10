ua en ru
Сб, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вибори в США. Гарріс випереджає Трампа в трьох ключових штатах, - опитування

США, Субота 10 серпня 2024 22:59
UA EN RU
Вибори в США. Гарріс випереджає Трампа в трьох ключових штатах, - опитування Фото: віцепрезидент США Камала Харріс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кандидатка у президентки США Камала Гарріс випереджає свого опонента Дональда Трампа у трьох ключових штатах. Саме від них часто залежить переможець виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Нові опитування штатів Мічиган, Вісконсін і Пенсільванія, проведені цього тижня, свідчать про різку зміну позицій Демократичної партії після того, як президент США Джо Байден відмовився від переобрання.

Вибори в США. Гарріс випереджає Трампа в трьох ключових штатах, - опитуванняФото: опитування виборців в США (nytimes)

Пані Харріс випереджає пана Трампа на чотири відсоткові пункти у Вісконсині, Пенсільванії та Мічигані, від 50 до 46 відсотків серед вірогідних виборців у кожному штаті. Опитування проводилися з 5 по 9 серпня.

Опитування, одні з перших високоякісних опитувань у цих штатах після того, як президент Байден оголосив, що більше не балотуватиметься на переобрання, відбулися після майже року опитувань, які показали або рівну конкуренцію, або невелику перевагу Трампа над Байденом.

Нагадаємо, що згідно з результатами опитування Ipsos, Гарріс збільшила свою перевагу з липня, коли в опитуванні Reuters/Ipsos її відрив від Трампа становив 37% проти 34%.

Загальнонаціональне опитування, проведене з 2 по 7 серпня серед 2 045 дорослих американців, також показало, що 4% опитаних підтримують незалежного кандидата Роберта Кеннеді-молодшого, що на 6% менше порівняно з липнем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Камала Гарріс
NEWS
Українські розвідники знищили російський катер "Тунець" в Криму (відео)
Українські розвідники знищили російський катер "Тунець" в Криму (відео)
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців