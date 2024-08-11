Штаб Трампа обвинил Иран во взломе электронной почты

Как сообщается, штаб предположил, что к краже и распространению конфиденциальных внутренних документов причастны иранские деятели. Команда не предоставила никаких конкретных доказательств, но это заявление появилось на следующий день после отчета Microsoft. В нем подробно описывались попытки иностранных агентов вмешаться в избирательную кампанию 2024 года в США.

В частности, приводится пример того, как в июне подразделение иранской военной разведки отправило "фишинговое электронное письмо высокопоставленному должностному лице президентской кампании со взломанного адреса электронной почты бывшего старшего советника.

Представитель предвыборной кампании Трампа, Стивен Чунг, обвинил во взломе иностранные источники, которые враждебно настроенные по отношению к США.

"Эти документы были получены незаконным путем из иностранных источников, враждебных к Соединенным Штатам, с целью помешать выборам 2024 года и посеять хаос в ходе нашего демократического процесса," - сказал Чунг.