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Штаб Трампа заявляет о "масштабных фальсификациях" в Пенсильвании и требует остановить подсчет голосов

Автор: РБК-Украина

В штабе действующего президента США Дональда Трампа заявили о "масштабных попытках" фальсификации результатов голосования в штате Пенсильвания. Они требуют остановить подсчет.

Об этом написал адвокат Трампа Рудольф Джулиани в Twitter.

По словам Джулиани, Трамп опережает Байдена на 550 тысяч голосов по результатам обработки 75% бюллетеней.

"Еду в Филадельфию с командой юристов. Массовое мошенничество", - заявил адвокат Трампа.

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Джулиани добавил, что штаб Трампа не позволит демократам "украсть" голоса.

Председатель штаба Трампа Билл Степиен объявил о победе Трампа в Пенсильвании, однако до сих пор не подсчитано около 15% голосов.

Напомним, ОБСЕ раскритиковали заявления действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о якобы массовых нарушениях на выборах. Такие заявления вредят доверию к демократическим институтам США.

Ранее Трамп заявил о нарушениях в некоторых округах штата Мичиган, где лидирует его конкурент Джо Байден, и попросил суд остановить подсчет голосов.

Кроме того, в штабе Трампа заявляли о намерении просить суд объявить пересчет голосов в штате Висконсин, где также лидирует представитель демократов Байден.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп