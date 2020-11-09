Штаб Трампа прокомментировал обвинения в организации протестов в США

Советник предвыборной кампании республиканца Дональда Трампа Джейсон Миллер отверг причастность его штаба к организации митингов за пересчет голосов на президентских выборах. Он назвал это "стопроцентной" ложью.

Об этом он заявил в Twitter.

Ранее один из корреспондентов телеканала CNN в своих публичных страницах в соцсетях заявил, что зять президента и его старший советник Джаред Кушнер, а также личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани планировали организовать выступления республиканцев за пересчет голосов.

"Это стопроцентная ложь. В этом нет абсолютно никакой правды", - заявил Миллер.

Миллер также добавил, что в Республиканской партии нет никакого "разделения" касательно итогов выборов главы государства.

Напомним, в США на фоне подсчетов голосов на выборах президента начались протесты. На улицы начали выходить люди с требованиями, чтобы власти "подсчитывали каждый голос" и остановили применение силы полицейскими.

Также РБК-Украина писало, что в Нью-Йорке в ходе протестов задержали не менее 20 демонстрантов.

Кроме этого сообщалось, что в Портленде ввели Национальную гвардию.

Отметим, сейчас в США завершается подсчет голосов на выборах президента. Больше всего голосов сейчас за Байдена. Он уже объявил себя победителем.